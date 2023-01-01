دولار بليزي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BZD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١١٬٣٧٤٫٧٠ czk

1.00000 BZD = 11.37470 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:29 UTC
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BZD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86431.064688.49221.436841.660070.9566518.1889
1GBP1.1570111.23175102.3861.662431.920711.1068521.0447
1USD0.93930.811853183.12251.349651.559330.898617.0852
1INR0.01130040.009766950.012030410.01623690.01875950.01081060.205542

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BZD11.37470 CZK
5 BZD56.87350 CZK
10 BZD113.74700 CZK
20 BZD227.49400 CZK
50 BZD568.73500 CZK
100 BZD1137.47000 CZK
250 BZD2843.67500 CZK
500 BZD5687.35000 CZK
1000 BZD11374.70000 CZK
2000 BZD22749.40000 CZK
5000 BZD56873.50000 CZK
10000 BZD113747.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار بليز
1 CZK0.08791 BZD
5 CZK0.43957 BZD
10 CZK0.87915 BZD
20 CZK1.75829 BZD
50 CZK4.39574 BZD
100 CZK8.79147 BZD
250 CZK21.97867 BZD
500 CZK43.95735 BZD
1000 CZK87.91470 BZD
2000 CZK175.82940 BZD
5000 CZK439.57350 BZD
10000 CZK879.14700 BZD