Белизские доллары в чешские кроны

Сконвертируйте BZD в CZK по реальному обменному курсу

1 000 bzd
11 601,80 czk

BZ$1,000 BZD = Kč11,60 CZK

Среднерыночный курс в 04:12
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BZD в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,719211,8616
Низкий11,548611,2711
В среднем11,641211,5608
Изменить0.13%-2.12%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BZD к CZK

За последние 30 дней максимальный курс BZD к CZK составил 11,7192, а минимальный — 11,5486. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,6412. Изменение курса BZD к CZK в процентном соотношении составило 0.13.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к CZK составил 11,8616, а минимальный — 11,2711. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,5608. Изменение курса BZD к CZK в процентном соотношении составило -2.12.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6461,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0270,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

BZD в USD

BZD в ZAR

BZD в CAD

BZD в INR

BZD в SGD

BZD в GBP

BZD в AUD

BZD в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Чешская крона
1 BZD11,60180 CZK
5 BZD58,00900 CZK
10 BZD116,01800 CZK
20 BZD232,03600 CZK
50 BZD580,09000 CZK
100 BZD1 160,18000 CZK
250 BZD2 900,45000 CZK
500 BZD5 800,90000 CZK
1000 BZD11 601,80000 CZK
2000 BZD23 203,60000 CZK
5000 BZD58 009,00000 CZK
10000 BZD116 018,00000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Белизский доллар
1 CZK0,08619 BZD
5 CZK0,43097 BZD
10 CZK0,86194 BZD
20 CZK1,72388 BZD
50 CZK4,30969 BZD
100 CZK8,61938 BZD
250 CZK21,54845 BZD
500 CZK43,09690 BZD
1000 CZK86,19380 BZD
2000 CZK172,38760 BZD
5000 CZK430,96900 BZD
10000 CZK861,93800 BZD