История обменного курса белизский доллар–чешские кроны

Обменный курс белизский доллар/чешские кроны сейчас составляет 11,602, отражая изменение в размере 0.377% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.550% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/чешские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 11,680, и минимумом, равным 11,548, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.247% уменьшение стоимости.