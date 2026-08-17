سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 10.4388 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.263% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.534% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 10.5188 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 10.431 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.134%.