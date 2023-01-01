500 بولا بوتسواني إلى دينار كويتي

تحويل BWP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

500 bwp
11.364 kwd

1.00000 BWP = 0.02273 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:1 UTC
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BWP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079789.28471.468181.670970.954918.4875
1GBP1.1697311.263104.4431.717431.954651.1169721.6261
1USD0.92620.791766182.6941.35981.547630.884417.1228
1INR0.01120010.009574640.012092810.01644380.01871510.01069490.207062

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Kuwaiti Dinar
1 BWP0.02273 KWD
5 BWP0.11364 KWD
10 BWP0.22728 KWD
20 BWP0.45456 KWD
50 BWP1.13640 KWD
100 BWP2.27280 KWD
250 BWP5.68200 KWD
500 BWP11.36400 KWD
1000 BWP22.72800 KWD
2000 BWP45.45600 KWD
5000 BWP113.64000 KWD
10000 BWP227.28000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Botswanan Pula
1 KWD43.99860 BWP
5 KWD219.99300 BWP
10 KWD439.98600 BWP
20 KWD879.97200 BWP
50 KWD2199.93000 BWP
100 KWD4399.86000 BWP
250 KWD10999.65000 BWP
500 KWD21999.30000 BWP
1000 KWD43998.60000 BWP
2000 KWD87997.20000 BWP
5000 KWD219993.00000 BWP
10000 KWD439986.00000 BWP