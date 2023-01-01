1 بولا بوتسواني إلى دينار كويتي

تحويل BWP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١ bwp
٠٫٠٢٣ kwd

1.00000 BWP = 0.02273 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:59 UTC
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BWP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079889.29241.468151.670740.954818.4877
1GBP1.1698611.2632104.4581.717511.954511.1169921.6278
1USD0.92610.79164182.69351.359651.547270.884217.1214
1INR0.01119920.009573190.012092910.0164420.01871090.01069250.207047

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Kuwaiti Dinar
1 BWP0.02273 KWD
5 BWP0.11364 KWD
10 BWP0.22728 KWD
20 BWP0.45455 KWD
50 BWP1.13638 KWD
100 BWP2.27276 KWD
250 BWP5.68190 KWD
500 BWP11.36380 KWD
1000 BWP22.72760 KWD
2000 BWP45.45520 KWD
5000 BWP113.63800 KWD
10000 BWP227.27600 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Botswanan Pula
1 KWD43.99940 BWP
5 KWD219.99700 BWP
10 KWD439.99400 BWP
20 KWD879.98800 BWP
50 KWD2199.97000 BWP
100 KWD4399.94000 BWP
250 KWD10999.85000 BWP
500 KWD21999.70000 BWP
1000 KWD43999.40000 BWP
2000 KWD87998.80000 BWP
5000 KWD219997.00000 BWP
10000 KWD439994.00000 BWP