20 بولا بوتسواني إلى دينار كويتي

تحويل BWP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bwp
٠٫٤٥٥ kwd

1.00000 BWP = 0.02273 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
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BWP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079789.28331.468341.670840.9548518.4877
1GBP1.1698611.2631104.4491.717751.954661.1170421.6281
1USD0.92620.791703182.69271.359951.547510.884417.123
1INR0.01120030.009574040.01209310.01644580.0187140.0106950.207068

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Kuwaiti Dinar
1 BWP0.02273 KWD
5 BWP0.11363 KWD
10 BWP0.22727 KWD
20 BWP0.45454 KWD
50 BWP1.13635 KWD
100 BWP2.27269 KWD
250 BWP5.68173 KWD
500 BWP11.36345 KWD
1000 BWP22.72690 KWD
2000 BWP45.45380 KWD
5000 BWP113.63450 KWD
10000 BWP227.26900 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Botswanan Pula
1 KWD44.00080 BWP
5 KWD220.00400 BWP
10 KWD440.00800 BWP
20 KWD880.01600 BWP
50 KWD2200.04000 BWP
100 KWD4400.08000 BWP
250 KWD11000.20000 BWP
500 KWD22000.40000 BWP
1000 KWD44000.80000 BWP
2000 KWD88001.60000 BWP
5000 KWD220004.00000 BWP
10000 KWD440008.00000 BWP