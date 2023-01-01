نغولتروم بوتاني إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل BTN إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٧٬٤٩٥ xaf

1.00000 BTN = 7.49534 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:54 UTC
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BTN إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0652588.5691.437241.661080.9576518.2111
1GBP1.1574111.23285102.5041.663361.922421.1083921.0763
1USD0.938750.811129183.14391.34921.559330.89917.0956
1INR0.01129060.009755720.012027310.01622730.01875460.01081260.205615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك فرنك بيك
1 BTN7.49534 XAF
5 BTN37.47670 XAF
10 BTN74.95340 XAF
20 BTN149.90680 XAF
50 BTN374.76700 XAF
100 BTN749.53400 XAF
250 BTN1873.83500 XAF
500 BTN3747.67000 XAF
1000 BTN7495.34000 XAF
2000 BTN14990.68000 XAF
5000 BTN37476.70000 XAF
10000 BTN74953.40000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / نغولتروم بوتاني
1 XAF0.13342 BTN
5 XAF0.66708 BTN
10 XAF1.33416 BTN
20 XAF2.66832 BTN
50 XAF6.67080 BTN
100 XAF13.34160 BTN
250 XAF33.35400 BTN
500 XAF66.70800 BTN
1000 XAF133.41600 BTN
2000 XAF266.83200 BTN
5000 XAF667.08000 BTN
10000 XAF1334.16000 BTN