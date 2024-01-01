Bhutan ngultrumundan CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile BTN → XAF çevirin

1.000 btn
7.373 xaf

1,000 BTN = 7,373 XAF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / CFA Frangı BCEAO
1 BTN7,37303 XAF
5 BTN36,86515 XAF
10 BTN73,73030 XAF
20 BTN147,46060 XAF
50 BTN368,65150 XAF
100 BTN737,30300 XAF
250 BTN1.843,25750 XAF
500 BTN3.686,51500 XAF
1000 BTN7.373,03000 XAF
2000 BTN14.746,06000 XAF
5000 BTN36.865,15000 XAF
10000 BTN73.730,30000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bhutan Ngultrumu
1 XAF0,13563 BTN
5 XAF0,67815 BTN
10 XAF1,35629 BTN
20 XAF2,71258 BTN
50 XAF6,78145 BTN
100 XAF13,56290 BTN
250 XAF33,90725 BTN
500 XAF67,81450 BTN
1000 XAF135,62900 BTN
2000 XAF271,25800 BTN
5000 XAF678,14500 BTN
10000 XAF1.356,29000 BTN