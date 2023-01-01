ألف دولار برمودي إلى درام أرميني

تحويل BMD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
385899 amd

1.00000 BMD = 385.89900 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / درام أرمينية
1 BMD385.89900 AMD
5 BMD1929.49500 AMD
10 BMD3858.99000 AMD
20 BMD7717.98000 AMD
50 BMD19294.95000 AMD
100 BMD38589.90000 AMD
250 BMD96474.75000 AMD
500 BMD192949.50000 AMD
1000 BMD385899.00000 AMD
2000 BMD771798.00000 AMD
5000 BMD1929495.00000 AMD
10000 BMD3858990.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Bermudan Dollar
1 AMD0.00259 BMD
5 AMD0.01296 BMD
10 AMD0.02591 BMD
20 AMD0.05183 BMD
50 AMD0.12957 BMD
100 AMD0.25914 BMD
250 AMD0.64784 BMD
500 AMD1.29568 BMD
1000 AMD2.59135 BMD
2000 AMD5.18270 BMD
5000 AMD12.95675 BMD
10000 AMD25.91350 BMD