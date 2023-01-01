مانات أذربيجاني إلى روبية باكستانية

تحويل AZN إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
١٧٣٬٠٢٩ pkr

1.00000 AZN = 173.02900 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:6 UTC
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AZN إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063688.35331.435281.659540.9573518.2121
1GBP1.1582111.23185102.331.662321.922061.1088121.0931
1USD0.94020.811787183.071.349451.560310.900117.1231
1INR0.01131820.009772330.01203810.01624470.0187830.01083540.206129

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / Pakistani Rupee
1 AZN173.02900 PKR
5 AZN865.14500 PKR
10 AZN1730.29000 PKR
20 AZN3460.58000 PKR
50 AZN8651.45000 PKR
100 AZN17302.90000 PKR
250 AZN43257.25000 PKR
500 AZN86514.50000 PKR
1000 AZN173029.00000 PKR
2000 AZN346058.00000 PKR
5000 AZN865145.00000 PKR
10000 AZN1730290.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / مانات أذربيجان
1 PKR0.00578 AZN
5 PKR0.02890 AZN
10 PKR0.05779 AZN
20 PKR0.11559 AZN
50 PKR0.28897 AZN
100 PKR0.57794 AZN
250 PKR1.44484 AZN
500 PKR2.88968 AZN
1000 PKR5.77936 AZN
2000 PKR11.55872 AZN
5000 PKR28.89680 AZN
10000 PKR57.79360 AZN