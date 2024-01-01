Azerbaycan manatından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile AZN → PKR çevirin

1.000 azn
163.316 pkr

1,000 AZN = 163,3 PKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Pakistan Rupisi
1 AZN163,31600 PKR
5 AZN816,58000 PKR
10 AZN1.633,16000 PKR
20 AZN3.266,32000 PKR
50 AZN8.165,80000 PKR
100 AZN16.331,60000 PKR
250 AZN40.829,00000 PKR
500 AZN81.658,00000 PKR
1000 AZN163.316,00000 PKR
2000 AZN326.632,00000 PKR
5000 AZN816.580,00000 PKR
10000 AZN1.633.160,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Azerbaycan Manatı
1 PKR0,00612 AZN
5 PKR0,03062 AZN
10 PKR0,06123 AZN
20 PKR0,12246 AZN
50 PKR0,30616 AZN
100 PKR0,61231 AZN
250 PKR1,53078 AZN
500 PKR3,06156 AZN
1000 PKR6,12311 AZN
2000 PKR12,24622 AZN
5000 PKR30,61555 AZN
10000 PKR61,23110 AZN