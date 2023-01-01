500 Azerbaycan manatından Pakistan rupisine
Reel döviz kuru ile AZN → PKR çevirin
AZN → PKR çevrim grafiği
1 AZN = 169,27900 PKR
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Pakistan Rupisi
|1 AZN
|169.27900 PKR
|5 AZN
|846.39500 PKR
|10 AZN
|1692.79000 PKR
|20 AZN
|3385.58000 PKR
|50 AZN
|8463.95000 PKR
|100 AZN
|16927.90000 PKR
|250 AZN
|42319.75000 PKR
|500 AZN
|84639.50000 PKR
|1000 AZN
|169279.00000 PKR
|2000 AZN
|338558.00000 PKR
|5000 AZN
|846395.00000 PKR
|10000 AZN
|1692790.00000 PKR