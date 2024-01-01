5 Pakistan rupisinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile PKR → AZN çevirin

1.000₨ PKR = 0.006117man. AZN

09:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 PKR → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00610.0061
Düşük0.00610.0061
Ortalama0.00610.0061
Değişim0.01%0.34%
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1 PKR → AZN istatistikleri

PKR → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0061, en düşük 0.0061 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0061 oldu. PKR → AZN kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

PKR → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0061, en düşük 0.0061 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0061 oldu. PKR → AZN kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9480584.39750.7924873.672951.409953.7535534.5043
1 EUR1.05475189.01830.8358953.874041.487143.9590636.3934
1 INR0.01184870.011233610.009389940.04351970.01670610.04447470.408831
1 GBP1.261851.19632106.49714.634711.779154.7364243.5393

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Azerbaycan Manatı
1 PKR0.00612 AZN
5 PKR0.03059 AZN
10 PKR0.06117 AZN
20 PKR0.12235 AZN
50 PKR0.30587 AZN
100 PKR0.61175 AZN
250 PKR1.52937 AZN
500 PKR3.05873 AZN
1000 PKR6.11747 AZN
2000 PKR12.23494 AZN
5000 PKR30.58735 AZN
10000 PKR61.17470 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Pakistan Rupisi
1 AZN163.46600 PKR
5 AZN817.33000 PKR
10 AZN1634.66000 PKR
20 AZN3269.32000 PKR
50 AZN8173.30000 PKR
100 AZN16346.60000 PKR
250 AZN40866.50000 PKR
500 AZN81733.00000 PKR
1000 AZN163466.00000 PKR
2000 AZN326932.00000 PKR
5000 AZN817330.00000 PKR
10000 AZN1634660.00000 PKR