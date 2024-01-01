5 пакистанских рупий в азербайджанские манаты

Сконвертируйте PKR в AZN по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = man.0,006115 AZN

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 PKR в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00610,0061
Низкий0,00610,0061
В среднем0,00610,0061
Изменение0.02%0.34%
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Соотношение 1 PKR к AZN

За последние 30 дней максимальный курс PKR к AZN составил 0,0061, а минимальный — 0,0061. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0061. Изменение курса PKR к AZN в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к AZN составил 0,0061, а минимальный — 0,0061. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0061. Изменение курса PKR к AZN в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в AED

PKR в CAD

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PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Азербайджанский манат
1 PKR0,00611 AZN
5 PKR0,03057 AZN
10 PKR0,06115 AZN
20 PKR0,12230 AZN
50 PKR0,30575 AZN
100 PKR0,61150 AZN
250 PKR1,52874 AZN
500 PKR3,05748 AZN
1000 PKR6,11495 AZN
2000 PKR12,22990 AZN
5000 PKR30,57475 AZN
10000 PKR61,14950 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Пакистанская рупия
1 AZN163,53400 PKR
5 AZN817,67000 PKR
10 AZN1 635,34000 PKR
20 AZN3 270,68000 PKR
50 AZN8 176,70000 PKR
100 AZN16 353,40000 PKR
250 AZN40 883,50000 PKR
500 AZN81 767,00000 PKR
1000 AZN163 534,00000 PKR
2000 AZN327 068,00000 PKR
5000 AZN817 670,00000 PKR
10000 AZN1 635 340,00000 PKR