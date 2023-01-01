1 روبية باكستانية إلى مانات أذربيجاني

تحويل PKR إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫٠١ azn

1.00000 PKR = 0.00598 AZN

Mid-market exchange rate at 02:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0733589.19541.465071.647510.963718.7318
1GBP1.1529411.23745102.8321.689061.899391.1110921.5956
1USD0.931650.808113183.11.364951.534920.897917.4517
1INR0.01121130.009724590.012033710.01642540.01847080.01080510.210008

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / مانات أذربيجان
1 PKR0.00598 AZN
5 PKR0.02991 AZN
10 PKR0.05982 AZN
20 PKR0.11963 AZN
50 PKR0.29909 AZN
100 PKR0.59817 AZN
250 PKR1.49543 AZN
500 PKR2.99085 AZN
1000 PKR5.98170 AZN
2000 PKR11.96340 AZN
5000 PKR29.90850 AZN
10000 PKR59.81700 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Pakistani Rupee
1 AZN167.17600 PKR
5 AZN835.88000 PKR
10 AZN1671.76000 PKR
20 AZN3343.52000 PKR
50 AZN8358.80000 PKR
100 AZN16717.60000 PKR
250 AZN41794.00000 PKR
500 AZN83588.00000 PKR
1000 AZN167176.00000 PKR
2000 AZN334352.00000 PKR
5000 AZN835880.00000 PKR
10000 AZN1671760.00000 PKR