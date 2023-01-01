مانات أذربيجاني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل AZN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
64558.80 bdt

1.00000 AZN = 64.55880 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:56 UTC
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AZN إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.39311.434851.659020.957218.2198
1GBP1.1583511.23205102.3931.66211.921781.1087721.1054
1USD0.94020.811655183.10751.349051.559820.917.1303
1INR0.01131310.009766330.012032610.01623260.01876870.01082930.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / Bangladeshi Taka
1 AZN64.55880 BDT
5 AZN322.79400 BDT
10 AZN645.58800 BDT
20 AZN1291.17600 BDT
50 AZN3227.94000 BDT
100 AZN6455.88000 BDT
250 AZN16139.70000 BDT
500 AZN32279.40000 BDT
1000 AZN64558.80000 BDT
2000 AZN129117.60000 BDT
5000 AZN322794.00000 BDT
10000 AZN645588.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / مانات أذربيجان
1 BDT0.01549 AZN
5 BDT0.07745 AZN
10 BDT0.15490 AZN
20 BDT0.30979 AZN
50 BDT0.77448 AZN
100 BDT1.54897 AZN
250 BDT3.87243 AZN
500 BDT7.74485 AZN
1000 BDT15.48970 AZN
2000 BDT30.97940 AZN
5000 BDT77.44850 AZN
10000 BDT154.89700 AZN