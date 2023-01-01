ألف بيزو أرجنتيني إلى دولار تايواني جديد

تحويل ARS إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٨٦٫٥١ twd

1.00000 ARS = 0.08651 TWD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار تايواني جديد
1 ARS0.08651 TWD
5 ARS0.43254 TWD
10 ARS0.86508 TWD
20 ARS1.73015 TWD
50 ARS4.32538 TWD
100 ARS8.65075 TWD
250 ARS21.62688 TWD
500 ARS43.25375 TWD
1000 ARS86.50750 TWD
2000 ARS173.01500 TWD
5000 ARS432.53750 TWD
10000 ARS865.07500 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Argentine Peso
1 TWD11.55970 ARS
5 TWD57.79850 ARS
10 TWD115.59700 ARS
20 TWD231.19400 ARS
50 TWD577.98500 ARS
100 TWD1155.97000 ARS
250 TWD2889.92500 ARS
500 TWD5779.85000 ARS
1000 TWD11559.70000 ARS
2000 TWD23119.40000 ARS
5000 TWD57798.50000 ARS
10000 TWD115597.00000 ARS