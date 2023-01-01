1 كوانزا أنغولي إلى دولار تايواني جديد

تحويل AOA إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
٠٫٠٤ twd

1.00000 AOA = 0.03728 TWD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار تايواني جديد
1 AOA0.03728 TWD
5 AOA0.18642 TWD
10 AOA0.37285 TWD
20 AOA0.74569 TWD
50 AOA1.86423 TWD
100 AOA3.72847 TWD
250 AOA9.32117 TWD
500 AOA18.64235 TWD
1000 AOA37.28470 TWD
2000 AOA74.56940 TWD
5000 AOA186.42350 TWD
10000 AOA372.84700 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Angolan Kwanza
1 TWD26.82060 AOA
5 TWD134.10300 AOA
10 TWD268.20600 AOA
20 TWD536.41200 AOA
50 TWD1341.03000 AOA
100 TWD2682.06000 AOA
250 TWD6705.15000 AOA
500 TWD13410.30000 AOA
1000 TWD26820.60000 AOA
2000 TWD53641.20000 AOA
5000 TWD134103.00000 AOA
10000 TWD268206.00000 AOA