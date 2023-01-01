ليك ألباني إلى فرنك سويسري

تحويل ALL إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
١٬١٢٤ xpf

1.00000 ALL = 1.12439 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:37 UTC
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ALL إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.06288.35471.433331.657950.9564518.2013
1GBP1.1588811.2308102.3981.661151.921471.1084121.0943
1USD0.94160.81248183.19651.349651.561160.900617.1387
1INR0.0113180.009765790.012019710.01622240.01876470.0108250.206003

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / فرنك الـ CFP
1 ALL1.12439 XPF
5 ALL5.62195 XPF
10 ALL11.24390 XPF
20 ALL22.48780 XPF
50 ALL56.21950 XPF
100 ALL112.43900 XPF
250 ALL281.09750 XPF
500 ALL562.19500 XPF
1000 ALL1124.39000 XPF
2000 ALL2248.78000 XPF
5000 ALL5621.95000 XPF
10000 ALL11243.90000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ليك ألباني
1 XPF0.88937 ALL
5 XPF4.44684 ALL
10 XPF8.89368 ALL
20 XPF17.78736 ALL
50 XPF44.46840 ALL
100 XPF88.93680 ALL
250 XPF222.34200 ALL
500 XPF444.68400 ALL
1000 XPF889.36800 ALL
2000 XPF1778.73600 ALL
5000 XPF4446.84000 ALL
10000 XPF8893.68000 ALL