1 فرنك سويسري إلى ليك ألباني

تحويل XPF إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
0.87 all

1.00000 XPF = 0.87192 ALL

Mid-market exchange rate at 01:34
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351518.21750.92283.2050.8059641.540481.3693
1 SGD0.739919113.47950.68220461.56490.5963481.139831.01317
1 ZAR0.05489230.074186910.05061064.567310.04424120.08456020.075164
1 EUR1.08461.4658419.7587190.24410.87421.67081.48514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ليك ألباني
1 XPF0.87192 ALL
5 XPF4.35959 ALL
10 XPF8.71919 ALL
20 XPF17.43838 ALL
50 XPF43.59595 ALL
100 XPF87.19190 ALL
250 XPF217.97975 ALL
500 XPF435.95950 ALL
1000 XPF871.91900 ALL
2000 XPF1743.83800 ALL
5000 XPF4359.59500 ALL
10000 XPF8719.19000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / فرنك الـ CFP
1 ALL1.14690 XPF
5 ALL5.73450 XPF
10 ALL11.46900 XPF
20 ALL22.93800 XPF
50 ALL57.34500 XPF
100 ALL114.69000 XPF
250 ALL286.72500 XPF
500 ALL573.45000 XPF
1000 ALL1146.90000 XPF
2000 ALL2293.80000 XPF
5000 ALL5734.50000 XPF
10000 ALL11469.00000 XPF