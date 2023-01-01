1 ليك ألباني إلى فرنك سويسري

تحويل ALL إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١ all
١ xpf

1.00000 ALL = 1.17452 XPF

Mid-market exchange rate at 20:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85771.07689.79761.461641.635510.9472518.6742
1 GBP1.1659111.25455104.6981.704181.90691.1044121.773
1 USD0.929350.797099183.4551.35841.519990.880417.3552
1 INR0.01113620.009551240.011982510.0162770.01821330.01054940.207959

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / فرنك الـ CFP
1 ALL1.17452 XPF
5 ALL5.87260 XPF
10 ALL11.74520 XPF
20 ALL23.49040 XPF
50 ALL58.72600 XPF
100 ALL117.45200 XPF
250 ALL293.63000 XPF
500 ALL587.26000 XPF
1000 ALL1174.52000 XPF
2000 ALL2349.04000 XPF
5000 ALL5872.60000 XPF
10000 ALL11745.20000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ليك ألباني
1 XPF0.85141 ALL
5 XPF4.25704 ALL
10 XPF8.51409 ALL
20 XPF17.02818 ALL
50 XPF42.57045 ALL
100 XPF85.14090 ALL
250 XPF212.85225 ALL
500 XPF425.70450 ALL
1000 XPF851.40900 ALL
2000 XPF1702.81800 ALL
5000 XPF4257.04500 ALL
10000 XPF8514.09000 ALL