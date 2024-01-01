1 İsviçre frangından Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile XPF → ALL çevirin

1,000₣ XPF = 0,8234Lek ALL

12:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 XPF → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,83240,8388
Düşük0,81840,8184
Ortalama0,82600,8297
Değişim-0.69%-0.47%
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1 XPF → ALL istatistikleri

XPF → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8324, en düşük 0,8184 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8260 oldu. XPF → ALL kurundaki değişiklik -0.69 değerindeydi.

XPF → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8388, en düşük 0,8184 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8297 oldu. XPF → ALL kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0280,94684,4180,7911,5391,402
1 SGD0,747113,4620,70663,0390,5911,1491,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6830,0440,0850,078
1 EUR1,0571,41619,058189,2430,8361,6271,482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Arnavutluk Leki
1 XPF0,82344 ALL
5 XPF4,11722 ALL
10 XPF8,23444 ALL
20 XPF16,46888 ALL
50 XPF41,17220 ALL
100 XPF82,34440 ALL
250 XPF205,86100 ALL
500 XPF411,72200 ALL
1000 XPF823,44400 ALL
2000 XPF1.646,88800 ALL
5000 XPF4.117,22000 ALL
10000 XPF8.234,44000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / CFP Frangı
1 ALL1,21441 XPF
5 ALL6,07205 XPF
10 ALL12,14410 XPF
20 ALL24,28820 XPF
50 ALL60,72050 XPF
100 ALL121,44100 XPF
250 ALL303,60250 XPF
500 ALL607,20500 XPF
1000 ALL1.214,41000 XPF
2000 ALL2.428,82000 XPF
5000 ALL6.072,05000 XPF
10000 ALL12.144,10000 XPF