İsviçre frangından Arnavutluk lekine Geçmiş Döviz Kurları
İsviçre frangından Arnavutluk lekine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsviçre frangından (XPF) Arnavutluk lekine (ALL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, XPF - ALL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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XPF → ALL çevrim grafiği
1 XPF = 0,82344 ALL
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CFP frangı → Arnavutluk leki döviz kuru geçmişi
Bugünün CFP frangı Arnavutluk lekine döviz kuru şu anda 0,823, dünden bu yana %0.229 değerinde değişti. CFP frangı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.061 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada CFP frangı Arnavutluk lekine döviz kuru en yüksek değeri 0,833 (13-11-2024) ile en düşük değeri 0,819 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.000 düşüş ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsviçre frangından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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