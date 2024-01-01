10 Arnavutluk lekinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile ALL → XPF çevirin

10 all
12 xpf

1.00000 ALL = 1.15171 XPF

03:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855341.0761589.34031.451131.652180.9481918.3529
1 GBP1.1691311.25815104.451.696551.93161.1085521.4567
1 USD0.929250.794818183.01841.348451.535270.8810517.0542
1 INR0.01119320.0095740.012045510.01624280.01849320.01061270.205427

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Arnavutluk lekinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / CFP Frangı
1 ALL1.15171 XPF
5 ALL5.75855 XPF
10 ALL11.51710 XPF
20 ALL23.03420 XPF
50 ALL57.58550 XPF
100 ALL115.17100 XPF
250 ALL287.92750 XPF
500 ALL575.85500 XPF
1000 ALL1151.71000 XPF
2000 ALL2303.42000 XPF
5000 ALL5758.55000 XPF
10000 ALL11517.10000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Arnavutluk Leki
1 XPF0.86827 ALL
5 XPF4.34136 ALL
10 XPF8.68272 ALL
20 XPF17.36544 ALL
50 XPF43.41360 ALL
100 XPF86.82720 ALL
250 XPF217.06800 ALL
500 XPF434.13600 ALL
1000 XPF868.27200 ALL
2000 XPF1736.54400 ALL
5000 XPF4341.36000 ALL
10000 XPF8682.72000 ALL