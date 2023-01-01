ليك ألباني إلى شلن كيني

تحويل ALL إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
١٬٤٧٤ kes

1.00000 ALL = 1.47404 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 1:50 UTC
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ALL إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.20321.433641.655740.957518.2087
1GBP1.1582811.23195102.1591.660481.917731.1090521.0899
1USD0.940150.811721182.9251.347851.556660.900217.1191
1INR0.01133750.009788620.012059110.01625380.01877190.01085560.206441

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / شلن كيني
1 ALL1.47404 KES
5 ALL7.37020 KES
10 ALL14.74040 KES
20 ALL29.48080 KES
50 ALL73.70200 KES
100 ALL147.40400 KES
250 ALL368.51000 KES
500 ALL737.02000 KES
1000 ALL1474.04000 KES
2000 ALL2948.08000 KES
5000 ALL7370.20000 KES
10000 ALL14740.40000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / ليك ألباني
1 KES0.67841 ALL
5 KES3.39204 ALL
10 KES6.78408 ALL
20 KES13.56816 ALL
50 KES33.92040 ALL
100 KES67.84080 ALL
250 KES169.60200 ALL
500 KES339.20400 ALL
1000 KES678.40800 ALL
2000 KES1356.81600 ALL
5000 KES3392.04000 ALL
10000 KES6784.08000 ALL