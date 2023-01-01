1 ليك ألباني إلى شلن كيني

تحويل ALL إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1 all
2 kes

1.00000 ALL = 1.62102 KES

Mid-market exchange rate at 19:30
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.92930.7965271.3584555.551757.081.5196483.455
1 EUR1.076110.85721.4618359.779261.42381.6352989.8059
1 GBP1.255451.1665911.7054769.742471.66111.90783104.774
1 CAD0.7361330.6840750.58635140.893442.01851.1186661.434

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليك ألباني

ALL إلى USD

ALL إلى EUR

ALL إلى GBP

ALL إلى CAD

ALL إلى PHP

ALL إلى MKD

ALL إلى AUD

ALL إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليك ألباني / شلن كيني
1 ALL1.62102 KES
5 ALL8.10510 KES
10 ALL16.21020 KES
20 ALL32.42040 KES
50 ALL81.05100 KES
100 ALL162.10200 KES
250 ALL405.25500 KES
500 ALL810.51000 KES
1000 ALL1621.02000 KES
2000 ALL3242.04000 KES
5000 ALL8105.10000 KES
10000 ALL16210.20000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / ليك ألباني
1 KES0.61690 ALL
5 KES3.08448 ALL
10 KES6.16896 ALL
20 KES12.33792 ALL
50 KES30.84480 ALL
100 KES61.68960 ALL
250 KES154.22400 ALL
500 KES308.44800 ALL
1000 KES616.89600 ALL
2000 KES1233.79200 ALL
5000 KES3084.48000 ALL
10000 KES6168.96000 ALL