5 ليك ألباني إلى شلن كيني

تحويل ALL إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

٥ all
٨ kes

1.00000 ALL = 1.62111 KES

Mid-market exchange rate at 19:31
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أعلى العملات

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929250.7964951.358355.543157.081.5195383.455
1 EUR1.0761510.857151.4617359.772761.42661.6352489.8101
1 GBP1.25551.1666611.7053569.734471.66391.90776104.778
1 CAD0.7362140.6841190.586391140.891642.02311.118761.4408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / شلن كيني
1 ALL1.62111 KES
5 ALL8.10555 KES
10 ALL16.21110 KES
20 ALL32.42220 KES
50 ALL81.05550 KES
100 ALL162.11100 KES
250 ALL405.27750 KES
500 ALL810.55500 KES
1000 ALL1621.11000 KES
2000 ALL3242.22000 KES
5000 ALL8105.55000 KES
10000 ALL16211.10000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / ليك ألباني
1 KES0.61686 ALL
5 KES3.08432 ALL
10 KES6.16863 ALL
20 KES12.33726 ALL
50 KES30.84315 ALL
100 KES61.68630 ALL
250 KES154.21575 ALL
500 KES308.43150 ALL
1000 KES616.86300 ALL
2000 KES1233.72600 ALL
5000 KES3084.31500 ALL
10000 KES6168.63000 ALL