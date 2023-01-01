ليك ألباني إلى دولار جامايكي

تحويل ALL إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 all
1549.65 jmd

1.00000 ALL = 1.54965 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:50 UTC
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ALL إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.20321.433641.655740.957518.2087
1GBP1.1582811.23195102.1591.660481.917731.1090521.0899
1USD0.940150.811721182.9251.347851.556660.900217.1191
1INR0.01133750.009788620.012059110.01625380.01877190.01085560.206441

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / دولار جامايكي
1 ALL1.54965 JMD
5 ALL7.74825 JMD
10 ALL15.49650 JMD
20 ALL30.99300 JMD
50 ALL77.48250 JMD
100 ALL154.96500 JMD
250 ALL387.41250 JMD
500 ALL774.82500 JMD
1000 ALL1549.65000 JMD
2000 ALL3099.30000 JMD
5000 ALL7748.25000 JMD
10000 ALL15496.50000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / ليك ألباني
1 JMD0.64531 ALL
5 JMD3.22653 ALL
10 JMD6.45307 ALL
20 JMD12.90614 ALL
50 JMD32.26535 ALL
100 JMD64.53070 ALL
250 JMD161.32675 ALL
500 JMD322.65350 ALL
1000 JMD645.30700 ALL
2000 JMD1290.61400 ALL
5000 JMD3226.53500 ALL
10000 JMD6453.07000 ALL