Arnavutluk lekinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile ALL → JMD çevirin

1.000 all
1.623,32 jmd

1,000 ALL = 1,623 JMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,940,8031,37756,62957,8371,54783,609
1 EUR1,06410,8551,46660,25861,5441,64788,969
1 GBP1,2451,1711,71570,50372,0061,927104,094
1 CAD0,7260,6820,583141,11441,9911,12360,703

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arnavutluk lekinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Jamaika Doları
1 ALL1,62332 JMD
5 ALL8,11660 JMD
10 ALL16,23320 JMD
20 ALL32,46640 JMD
50 ALL81,16600 JMD
100 ALL162,33200 JMD
250 ALL405,83000 JMD
500 ALL811,66000 JMD
1000 ALL1.623,32000 JMD
2000 ALL3.246,64000 JMD
5000 ALL8.116,60000 JMD
10000 ALL16.233,20000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Arnavutluk Leki
1 JMD0,61602 ALL
5 JMD3,08011 ALL
10 JMD6,16021 ALL
20 JMD12,32042 ALL
50 JMD30,80105 ALL
100 JMD61,60210 ALL
250 JMD154,00525 ALL
500 JMD308,01050 ALL
1000 JMD616,02100 ALL
2000 JMD1.232,04200 ALL
5000 JMD3.080,10500 ALL
10000 JMD6.160,21000 ALL