ليك ألباني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل ALL إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٣٨٫١٣ ils

1.00000 ALL = 0.03813 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:49 UTC
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ALL إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.433761.655490.957518.2091
1GBP1.1581411.23215102.1761.660511.91731.1089221.0887
1USD0.939950.811589182.9251.347651.556060.917.1154
1INR0.01133480.009787030.012059110.01625140.01876460.01085320.206396

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / Israeli New Sheqel
1 ALL0.03813 ILS
5 ALL0.19066 ILS
10 ALL0.38132 ILS
20 ALL0.76264 ILS
50 ALL1.90659 ILS
100 ALL3.81318 ILS
250 ALL9.53295 ILS
500 ALL19.06590 ILS
1000 ALL38.13180 ILS
2000 ALL76.26360 ILS
5000 ALL190.65900 ILS
10000 ALL381.31800 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ليك ألباني
1 ILS26.22480 ALL
5 ILS131.12400 ALL
10 ILS262.24800 ALL
20 ILS524.49600 ALL
50 ILS1311.24000 ALL
100 ILS2622.48000 ALL
250 ILS6556.20000 ALL
500 ILS13112.40000 ALL
1000 ILS26224.80000 ALL
2000 ILS52449.60000 ALL
5000 ILS131124.00000 ALL
10000 ILS262248.00000 ALL