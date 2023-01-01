ليك ألباني إلى فرنك سويسري

تحويل ALL إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٩٫٠١ chf

1.00000 ALL = 0.00901 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:46 UTC
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ALL إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433711.655820.9575518.208
1GBP1.1580811.23185102.1511.660351.917571.1089221.0863
1USD0.94010.811787182.9251.347851.556660.900217.1176
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625380.01877190.01085560.206423

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / الفرنك السويسري
1 ALL0.00901 CHF
5 ALL0.04505 CHF
10 ALL0.09011 CHF
20 ALL0.18022 CHF
50 ALL0.45055 CHF
100 ALL0.90110 CHF
250 ALL2.25274 CHF
500 ALL4.50548 CHF
1000 ALL9.01096 CHF
2000 ALL18.02192 CHF
5000 ALL45.05480 CHF
10000 ALL90.10960 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ليك ألباني
1 CHF110.97600 ALL
5 CHF554.88000 ALL
10 CHF1109.76000 ALL
20 CHF2219.52000 ALL
50 CHF5548.80000 ALL
100 CHF11097.60000 ALL
250 CHF27744.00000 ALL
500 CHF55488.00000 ALL
1000 CHF110976.00000 ALL
2000 CHF221952.00000 ALL
5000 CHF554880.00000 ALL
10000 CHF1109760.00000 ALL