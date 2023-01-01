10 فرنك غرب إفريقي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل XOF إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xof
٠٫٣٧ czk

1.00000 XOF = 0.03681 CZK

Mid-market exchange rate at 22:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87351.084890.24021.484111.666620.962918.7702
1 GBP1.1448211.24195103.3131.699111.908051.1023521.4893
1 USD0.921850.805185183.1861.36811.536330.887617.3029
1 INR0.01108150.009679340.012021310.01644630.01846870.01067010.208003

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الجمهورية التشيكية كورونا
1 XOF0.03681 CZK
5 XOF0.18405 CZK
10 XOF0.36809 CZK
20 XOF0.73618 CZK
50 XOF1.84046 CZK
100 XOF3.68092 CZK
250 XOF9.20230 CZK
500 XOF18.40460 CZK
1000 XOF36.80920 CZK
2000 XOF73.61840 CZK
5000 XOF184.04600 CZK
10000 XOF368.09200 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CZK27.16710 XOF
5 CZK135.83550 XOF
10 CZK271.67100 XOF
20 CZK543.34200 XOF
50 CZK1358.35500 XOF
100 CZK2716.71000 XOF
250 CZK6791.77500 XOF
500 CZK13583.55000 XOF
1000 CZK27167.10000 XOF
2000 CZK54334.20000 XOF
5000 CZK135835.50000 XOF
10000 CZK271671.00000 XOF