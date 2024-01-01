شلن أوغندي إلى ريال عماني

تحويل UGX إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ugx
0.104 omr

Ush1.000 UGX = ر.ع.0.0001037 OMR

Mid-market exchange rate at 05:52
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UGX إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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OMR

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4740.8971.3040.75683.9531,590.021.346
1 AUD0.67910.6090.8850.51356.9661,078.910.914
1 EUR1.1151.64211.4530.84293.5661,772.081.501
1 SGD0.7671.130.68810.5864.3741,219.21.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / الريال العماني
1 UGX٠٫٠٠٠١٠ OMR
5 UGX٠٫٠٠٠٥٢ OMR
10 UGX٠٫٠٠١٠٤ OMR
20 UGX٠٫٠٠٢٠٧ OMR
50 UGX٠٫٠٠٥١٨ OMR
100 UGX٠٫٠١٠٣٧ OMR
250 UGX٠٫٠٢٥٩٢ OMR
500 UGX٠٫٠٥١٨٤ OMR
1000 UGX٠٫١٠٣٦٧ OMR
2000 UGX٠٫٢٠٧٣٥ OMR
5000 UGX٠٫٥١٨٣٧ OMR
10000 UGX١٫٠٣٦٧٤ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / شلن أوغندي
1 OMR٩٬٦٤٥٫٥٨٠٠٠ UGX
5 OMR٤٨٬٢٢٧٫٩٠٠٠٠ UGX
10 OMR٩٦٬٤٥٥٫٨٠٠٠٠ UGX
20 OMR١٩٢٬٩١١٫٦٠٠٠٠ UGX
50 OMR٤٨٢٬٢٧٩٫٠٠٠٠٠ UGX
100 OMR٩٦٤٬٥٥٨٫٠٠٠٠٠ UGX
250 OMR٢٬٤١١٬٣٩٥٫٠٠٠٠٠ UGX
500 OMR٤٬٨٢٢٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 OMR٩٬٦٤٥٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 OMR١٩٬٢٩١٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 OMR٤٨٬٢٢٧٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 OMR٩٦٬٤٥٥٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX