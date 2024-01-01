Uganda şilininden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile UGX → OMR çevirin

1.000 ugx
0,099 omr

1.00000 UGX = 0.00010 OMR

00:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.0764589.34861.450521.652010.94789518.3564
1 GBP1.1692411.25865104.4721.696031.931631.1083121.4634
1 USD0.928950.794502183.0031.34751.534680.8805517.0527
1 INR0.01119210.009571970.012047810.01623440.01848950.01060870.205447

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Uganda şilininden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

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UGX → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Umman Riyali
1 UGX0.00010 OMR
5 UGX0.00050 OMR
10 UGX0.00099 OMR
20 UGX0.00199 OMR
50 UGX0.00497 OMR
100 UGX0.00994 OMR
250 UGX0.02486 OMR
500 UGX0.04971 OMR
1000 UGX0.09943 OMR
2000 UGX0.19885 OMR
5000 UGX0.49713 OMR
10000 UGX0.99426 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Uganda Şilini
1 OMR10057.70000 UGX
5 OMR50288.50000 UGX
10 OMR100577.00000 UGX
20 OMR201154.00000 UGX
50 OMR502885.00000 UGX
100 OMR1005770.00000 UGX
250 OMR2514425.00000 UGX
500 OMR5028850.00000 UGX
1000 OMR10057700.00000 UGX
2000 OMR20115400.00000 UGX
5000 OMR50288500.00000 UGX
10000 OMR100577000.00000 UGX