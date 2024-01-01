5 دينار تونسي إلى دونغ فيتنامي

تحويل TND إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

5 tnd
39,817 vnd

1.000 TND = 7,963 VND

Mid-market exchange rate at 10:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٨٣١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٩٦١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٣١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Vietnamese Dong
1 TND٧٬٩٦٣٫٤٧٠٠٠ VND
5 TND٣٩٬٨١٧٫٣٥٠٠٠ VND
10 TND٧٩٬٦٣٤٫٧٠٠٠٠ VND
20 TND١٥٩٬٢٦٩٫٤٠٠٠٠ VND
50 TND٣٩٨٬١٧٣٫٥٠٠٠٠ VND
100 TND٧٩٦٬٣٤٧٫٠٠٠٠٠ VND
250 TND١٬٩٩٠٬٨٦٧٫٥٠٠٠٠ VND
500 TND٣٬٩٨١٬٧٣٥٫٠٠٠٠٠ VND
1000 TND٧٬٩٦٣٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ VND
2000 TND١٥٬٩٢٦٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ VND
5000 TND٣٩٬٨١٧٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
10000 TND٧٩٬٦٣٤٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Tunisian Dinar
1 VND٠٫٠٠٠١٣ TND
5 VND٠٫٠٠٠٦٣ TND
10 VND٠٫٠٠١٢٦ TND
20 VND٠٫٠٠٢٥١ TND
50 VND٠٫٠٠٦٢٨ TND
100 VND٠٫٠١٢٥٦ TND
250 VND٠٫٠٣١٣٩ TND
500 VND٠٫٠٦٢٧٩ TND
1000 VND٠٫١٢٥٥٧ TND
2000 VND٠٫٢٥١١٥ TND
5000 VND٠٫٦٢٧٨٧ TND
10000 VND١٫٢٥٥٧٣ TND