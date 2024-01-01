10 دينار تونسي إلى دونغ فيتنامي

تحويل TND إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

10 tnd
79,628 vnd

1.000 TND = 7,963 VND

Mid-market exchange rate at 10:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٨٦١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٩١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٥١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Vietnamese Dong
1 TND٧٬٩٦٢٫٨٢٠٠٠ VND
5 TND٣٩٬٨١٤٫١٠٠٠٠ VND
10 TND٧٩٬٦٢٨٫٢٠٠٠٠ VND
20 TND١٥٩٬٢٥٦٫٤٠٠٠٠ VND
50 TND٣٩٨٬١٤١٫٠٠٠٠٠ VND
100 TND٧٩٦٬٢٨٢٫٠٠٠٠٠ VND
250 TND١٬٩٩٠٬٧٠٥٫٠٠٠٠٠ VND
500 TND٣٬٩٨١٬٤١٠٫٠٠٠٠٠ VND
1000 TND٧٬٩٦٢٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ VND
2000 TND١٥٬٩٢٥٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ VND
5000 TND٣٩٬٨١٤٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
10000 TND٧٩٬٦٢٨٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Tunisian Dinar
1 VND٠٫٠٠٠١٣ TND
5 VND٠٫٠٠٠٦٣ TND
10 VND٠٫٠٠١٢٦ TND
20 VND٠٫٠٠٢٥١ TND
50 VND٠٫٠٠٦٢٨ TND
100 VND٠٫٠١٢٥٦ TND
250 VND٠٫٠٣١٤٠ TND
500 VND٠٫٠٦٢٧٩ TND
1000 VND٠٫١٢٥٥٨ TND
2000 VND٠٫٢٥١١٧ TND
5000 VND٠٫٦٢٧٩٢ TND
10000 VND١٫٢٥٥٨٤ TND