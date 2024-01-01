1 دينار تونسي إلى دولار سنغافوري

تحويل TND إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.43 sgd

1.000 TND = 0.4297 SGD

Mid-market exchange rate at 10:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار سنغافورة
1 TND٠٫٤٢٩٧٤ SGD
5 TND٢٫١٤٨٧١ SGD
10 TND٤٫٢٩٧٤١ SGD
20 TND٨٫٥٩٤٨٢ SGD
50 TND٢١٫٤٨٧٠٥ SGD
100 TND٤٢٫٩٧٤١٠ SGD
250 TND١٠٧٫٤٣٥٢٥ SGD
500 TND٢١٤٫٨٧٠٥٠ SGD
1000 TND٤٢٩٫٧٤١٠٠ SGD
2000 TND٨٥٩٫٤٨٢٠٠ SGD
5000 TND٢٬١٤٨٫٧٠٥٠٠ SGD
10000 TND٤٬٢٩٧٫٤١٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Tunisian Dinar
1 SGD٢٫٣٢٦٩٨ TND
5 SGD١١٫٦٣٤٩٠ TND
10 SGD٢٣٫٢٦٩٨٠ TND
20 SGD٤٦٫٥٣٩٦٠ TND
50 SGD١١٦٫٣٤٩٠٠ TND
100 SGD٢٣٢٫٦٩٨٠٠ TND
250 SGD٥٨١٫٧٤٥٠٠ TND
500 SGD١٬١٦٣٫٤٩٠٠٠ TND
1000 SGD٢٬٣٢٦٫٩٨٠٠٠ TND
2000 SGD٤٬٦٥٣٫٩٦٠٠٠ TND
5000 SGD١١٬٦٣٤٫٩٠٠٠٠ TND
10000 SGD٢٣٬٢٦٩٫٨٠٠٠٠ TND