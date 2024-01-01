500 دينار تونسي إلى دولار سنغافوري

تحويل TND إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

500 tnd
214.96 sgd

1.000 TND = 0.4299 SGD

Mid-market exchange rate at 10:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٩١١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٢١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٣١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار سنغافورة
1 TND٠٫٤٢٩٩٢ SGD
5 TND٢٫١٤٩٦١ SGD
10 TND٤٫٢٩٩٢١ SGD
20 TND٨٫٥٩٨٤٢ SGD
50 TND٢١٫٤٩٦٠٥ SGD
100 TND٤٢٫٩٩٢١٠ SGD
250 TND١٠٧٫٤٨٠٢٥ SGD
500 TND٢١٤٫٩٦٠٥٠ SGD
1000 TND٤٢٩٫٩٢١٠٠ SGD
2000 TND٨٥٩٫٨٤٢٠٠ SGD
5000 TND٢٬١٤٩٫٦٠٥٠٠ SGD
10000 TND٤٬٢٩٩٫٢١٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Tunisian Dinar
1 SGD٢٫٣٢٦٠١ TND
5 SGD١١٫٦٣٠٠٥ TND
10 SGD٢٣٫٢٦٠١٠ TND
20 SGD٤٦٫٥٢٠٢٠ TND
50 SGD١١٦٫٣٠٠٥٠ TND
100 SGD٢٣٢٫٦٠١٠٠ TND
250 SGD٥٨١٫٥٠٢٥٠ TND
500 SGD١٬١٦٣٫٠٠٥٠٠ TND
1000 SGD٢٬٣٢٦٫٠١٠٠٠ TND
2000 SGD٤٬٦٥٢٫٠٢٠٠٠ TND
5000 SGD١١٬٦٣٠٫٠٥٠٠٠ TND
10000 SGD٢٣٬٢٦٠٫١٠٠٠٠ TND