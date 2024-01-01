ألف منات تركمانستاني إلى ليو روماني

تحويل TMT إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tmt
1,299.09 ron

1.000 TMT = 1.299 RON

Mid-market exchange rate at 08:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٣٩٤١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨١١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٨١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Romanian Leu
1 TMT١٫٢٩٩٠٩ RON
5 TMT٦٫٤٩٥٤٥ RON
10 TMT١٢٫٩٩٠٩٠ RON
20 TMT٢٥٫٩٨١٨٠ RON
50 TMT٦٤٫٩٥٤٥٠ RON
100 TMT١٢٩٫٩٠٩٠٠ RON
250 TMT٣٢٤٫٧٧٢٥٠ RON
500 TMT٦٤٩٫٥٤٥٠٠ RON
1000 TMT١٬٢٩٩٫٠٩٠٠٠ RON
2000 TMT٢٬٥٩٨٫١٨٠٠٠ RON
5000 TMT٦٬٤٩٥٫٤٥٠٠٠ RON
10000 TMT١٢٬٩٩٠٫٩٠٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Turkmenistani Manat
1 RON٠٫٧٦٩٧٧ TMT
5 RON٣٫٨٤٨٨٤ TMT
10 RON٧٫٦٩٧٦٨ TMT
20 RON١٥٫٣٩٥٣٦ TMT
50 RON٣٨٫٤٨٨٤٠ TMT
100 RON٧٦٫٩٧٦٨٠ TMT
250 RON١٩٢٫٤٤٢٠٠ TMT
500 RON٣٨٤٫٨٨٤٠٠ TMT
1000 RON٧٦٩٫٧٦٨٠٠ TMT
2000 RON١٬٥٣٩٫٥٣٦٠٠ TMT
5000 RON٣٬٨٤٨٫٨٤٠٠٠ TMT
10000 RON٧٬٦٩٧٫٦٨٠٠٠ TMT