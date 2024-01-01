5 منات تركمانستاني إلى دينار كويتي

تحويل TMT إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

5 tmt
0.439 kwd

1.000 TMT = 0.08774 KWD

Mid-market exchange rate at 08:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٤٥١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٧٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٤٤١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٥٠٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٦١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Kuwaiti Dinar
1 TMT٠٫٠٨٧٧٤ KWD
5 TMT٠٫٤٣٨٧١ KWD
10 TMT٠٫٨٧٧٤٣ KWD
20 TMT١٫٧٥٤٨٦ KWD
50 TMT٤٫٣٨٧١٥ KWD
100 TMT٨٫٧٧٤٢٩ KWD
250 TMT٢١٫٩٣٥٧٢ KWD
500 TMT٤٣٫٨٧١٤٥ KWD
1000 TMT٨٧٫٧٤٢٩٠ KWD
2000 TMT١٧٥٫٤٨٥٨٠ KWD
5000 TMT٤٣٨٫٧١٤٥٠ KWD
10000 TMT٨٧٧٫٤٢٩٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Turkmenistani Manat
1 KWD١١٫٣٩٦٩٠ TMT
5 KWD٥٦٫٩٨٤٥٠ TMT
10 KWD١١٣٫٩٦٩٠٠ TMT
20 KWD٢٢٧٫٩٣٨٠٠ TMT
50 KWD٥٦٩٫٨٤٥٠٠ TMT
100 KWD١٬١٣٩٫٦٩٠٠٠ TMT
250 KWD٢٬٨٤٩٫٢٢٥٠٠ TMT
500 KWD٥٬٦٩٨٫٤٥٠٠٠ TMT
1000 KWD١١٬٣٩٦٫٩٠٠٠٠ TMT
2000 KWD٢٢٬٧٩٣٫٨٠٠٠٠ TMT
5000 KWD٥٦٬٩٨٤٫٥٠٠٠٠ TMT
10000 KWD١١٣٬٩٦٩٫٠٠٠٠٠ TMT