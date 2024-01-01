2,000 منات تركمانستاني إلى دينار كويتي

تحويل TMT إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

2,000 tmt
175.469 kwd

1.000 TMT = 0.08773 KWD

Mid-market exchange rate at 08:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٣١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٧٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٣١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢٢٢١٫٥٠٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Kuwaiti Dinar
1 TMT٠٫٠٨٧٧٣ KWD
5 TMT٠٫٤٣٨٦٧ KWD
10 TMT٠٫٨٧٧٣٤ KWD
20 TMT١٫٧٥٤٦٩ KWD
50 TMT٤٫٣٨٦٧٢ KWD
100 TMT٨٫٧٧٣٤٣ KWD
250 TMT٢١٫٩٣٣٥٨ KWD
500 TMT٤٣٫٨٦٧١٥ KWD
1000 TMT٨٧٫٧٣٤٣٠ KWD
2000 TMT١٧٥٫٤٦٨٦٠ KWD
5000 TMT٤٣٨٫٦٧١٥٠ KWD
10000 TMT٨٧٧٫٣٤٣٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Turkmenistani Manat
1 KWD١١٫٣٩٨١٠ TMT
5 KWD٥٦٫٩٩٠٥٠ TMT
10 KWD١١٣٫٩٨١٠٠ TMT
20 KWD٢٢٧٫٩٦٢٠٠ TMT
50 KWD٥٦٩٫٩٠٥٠٠ TMT
100 KWD١٬١٣٩٫٨١٠٠٠ TMT
250 KWD٢٬٨٤٩٫٥٢٥٠٠ TMT
500 KWD٥٬٦٩٩٫٠٥٠٠٠ TMT
1000 KWD١١٬٣٩٨٫١٠٠٠٠ TMT
2000 KWD٢٢٬٧٩٦٫٢٠٠٠٠ TMT
5000 KWD٥٦٬٩٩٠٫٥٠٠٠٠ TMT
10000 KWD١١٣٬٩٨١٫٠٠٠٠٠ TMT