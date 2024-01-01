10 منات تركمانستاني إلى جنيه إسترليني

تحويل TMT إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10 tmt
2.23 gbp

1.000 TMT = 0.2232 GBP

Mid-market exchange rate at 07:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٨١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٤٥١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢٢٢١٫٥١٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٧١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / جنيه استرليني
1 TMT٠٫٢٢٣١٥ GBP
5 TMT١٫١١٥٧٧ GBP
10 TMT٢٫٢٣١٥٣ GBP
20 TMT٤٫٤٦٣٠٦ GBP
50 TMT١١٫١٥٧٦٥ GBP
100 TMT٢٢٫٣١٥٣٠ GBP
250 TMT٥٥٫٧٨٨٢٥ GBP
500 TMT١١١٫٥٧٦٥٠ GBP
1000 TMT٢٢٣٫١٥٣٠٠ GBP
2000 TMT٤٤٦٫٣٠٦٠٠ GBP
5000 TMT١٬١١٥٫٧٦٥٠٠ GBP
10000 TMT٢٬٢٣١٫٥٣٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Turkmenistani Manat
1 GBP٤٫٤٨١٢٣ TMT
5 GBP٢٢٫٤٠٦١٥ TMT
10 GBP٤٤٫٨١٢٣٠ TMT
20 GBP٨٩٫٦٢٤٦٠ TMT
50 GBP٢٢٤٫٠٦١٥٠ TMT
100 GBP٤٤٨٫١٢٣٠٠ TMT
250 GBP١٬١٢٠٫٣٠٧٥٠ TMT
500 GBP٢٬٢٤٠٫٦١٥٠٠ TMT
1000 GBP٤٬٤٨١٫٢٣٠٠٠ TMT
2000 GBP٨٬٩٦٢٫٤٦٠٠٠ TMT
5000 GBP٢٢٬٤٠٦٫١٥٠٠٠ TMT
10000 GBP٤٤٬٨١٢٫٣٠٠٠٠ TMT