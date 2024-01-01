20 منات تركمانستاني إلى جنيه إسترليني

تحويل TMT إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

20 tmt
4.46 gbp

1.000 TMT = 0.2232 GBP

Mid-market exchange rate at 07:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٩١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٧١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٣١٫٧٢٥١٫٩٣٤١٫١٢٢٢١٫٥١١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٨١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / جنيه استرليني
1 TMT٠٫٢٢٣١٩ GBP
5 TMT١٫١١٥٩٤ GBP
10 TMT٢٫٢٣١٨٨ GBP
20 TMT٤٫٤٦٣٧٦ GBP
50 TMT١١٫١٥٩٤٠ GBP
100 TMT٢٢٫٣١٨٨٠ GBP
250 TMT٥٥٫٧٩٧٠٠ GBP
500 TMT١١١٫٥٩٤٠٠ GBP
1000 TMT٢٢٣٫١٨٨٠٠ GBP
2000 TMT٤٤٦٫٣٧٦٠٠ GBP
5000 TMT١٬١١٥٫٩٤٠٠٠ GBP
10000 TMT٢٬٢٣١٫٨٨٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Turkmenistani Manat
1 GBP٤٫٤٨٠٥٣ TMT
5 GBP٢٢٫٤٠٢٦٥ TMT
10 GBP٤٤٫٨٠٥٣٠ TMT
20 GBP٨٩٫٦١٠٦٠ TMT
50 GBP٢٢٤٫٠٢٦٥٠ TMT
100 GBP٤٤٨٫٠٥٣٠٠ TMT
250 GBP١٬١٢٠٫١٣٢٥٠ TMT
500 GBP٢٬٢٤٠٫٢٦٥٠٠ TMT
1000 GBP٤٬٤٨٠٫٥٣٠٠٠ TMT
2000 GBP٨٬٩٦١٫٠٦٠٠٠ TMT
5000 GBP٢٢٬٤٠٢٫٦٥٠٠٠ TMT
10000 GBP٤٤٬٨٠٥٫٣٠٠٠٠ TMT