1 ساماني طاجيكي إلى ليو روماني

تحويل TJS إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1 tjs
0.41 ron

1.000 TJS = 0.4149 RON

Mid-market exchange rate at 07:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٣١٫٠٩٤٩٠٫٥١٢١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧٢1١٫٢٨٢١٠٦٫٠٧٨١٫٧٢٧١٫٩٣٨١٫١٢٤٢١٫٥٢٥
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨1٨٢٫٧٥٤١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ساماني طاجيكي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TJS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TJS الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سوموني طاجيكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Romanian Leu
1 TJS٠٫٤١٤٨٦ RON
5 TJS٢٫٠٧٤٢٩ RON
10 TJS٤٫١٤٨٥٨ RON
20 TJS٨٫٢٩٧١٦ RON
50 TJS٢٠٫٧٤٢٩٠ RON
100 TJS٤١٫٤٨٥٨٠ RON
250 TJS١٠٣٫٧١٤٥٠ RON
500 TJS٢٠٧٫٤٢٩٠٠ RON
1000 TJS٤١٤٫٨٥٨٠٠ RON
2000 TJS٨٢٩٫٧١٦٠٠ RON
5000 TJS٢٬٠٧٤٫٢٩٠٠٠ RON
10000 TJS٤٬١٤٨٫٥٨٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Tajikistani Somoni
1 RON٢٫٤١٠٤٦ TJS
5 RON١٢٫٠٥٢٣٠ TJS
10 RON٢٤٫١٠٤٦٠ TJS
20 RON٤٨٫٢٠٩٢٠ TJS
50 RON١٢٠٫٥٢٣٠٠ TJS
100 RON٢٤١٫٠٤٦٠٠ TJS
250 RON٦٠٢٫٦١٥٠٠ TJS
500 RON١٬٢٠٥٫٢٣٠٠٠ TJS
1000 RON٢٬٤١٠٫٤٦٠٠٠ TJS
2000 RON٤٬٨٢٠٫٩٢٠٠٠ TJS
5000 RON١٢٬٠٥٢٫٣٠٠٠٠ TJS
10000 RON٢٤٬١٠٤٫٦٠٠٠٠ TJS