20 ليو روماني إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل RON إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ron
٣٫٤٩ fkp

1.00000 RON = 0.17444 FKP

Mid-market exchange rate at 14:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.07489.39251.46731.651550.964618.8297
1GBP1.1536711.239103.1261.692721.905271.1128321.7225
1USD0.93110.807103183.23321.36621.537750.898117.5323
1INR0.01118660.009696880.012014410.01641410.01847520.01079020.210641

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جزر فوكلاند
1 RON0.17444 FKP
5 RON0.87221 FKP
10 RON1.74442 FKP
20 RON3.48884 FKP
50 RON8.72210 FKP
100 RON17.44420 FKP
250 RON43.61050 FKP
500 RON87.22100 FKP
1000 RON174.44200 FKP
2000 RON348.88400 FKP
5000 RON872.21000 FKP
10000 RON1744.42000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Romanian Leu
1 FKP5.73256 RON
5 FKP28.66280 RON
10 FKP57.32560 RON
20 FKP114.65120 RON
50 FKP286.62800 RON
100 FKP573.25600 RON
250 FKP1433.14000 RON
500 FKP2866.28000 RON
1000 FKP5732.56000 RON
2000 FKP11465.12000 RON
5000 FKP28662.80000 RON
10000 FKP57325.60000 RON