10 آلاف ليو روماني إلى درام أرميني

تحويل RON إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ ron
٨٦٩٬٤٢٨ amd

1.00000 RON = 86.94280 AMD

Mid-market exchange rate at 13:20
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930951.366051.538460.8070051.350050.898483.2359
1EUR1.0741511.467341.652540.86691.450160.9650589.4078
1CAD0.7320380.68150411.126210.5907580.9882870.65766360.9318
1AUD0.650.605130.88793310.5245530.8775330.5839654.1033

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / درام أرمينية
1 RON86.94280 AMD
5 RON434.71400 AMD
10 RON869.42800 AMD
20 RON1738.85600 AMD
50 RON4347.14000 AMD
100 RON8694.28000 AMD
250 RON21735.70000 AMD
500 RON43471.40000 AMD
1000 RON86942.80000 AMD
2000 RON173885.60000 AMD
5000 RON434714.00000 AMD
10000 RON869428.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Romanian Leu
1 AMD0.01150 RON
5 AMD0.05751 RON
10 AMD0.11502 RON
20 AMD0.23004 RON
50 AMD0.57509 RON
100 AMD1.15018 RON
250 AMD2.87545 RON
500 AMD5.75090 RON
1000 AMD11.50180 RON
2000 AMD23.00360 RON
5000 AMD57.50900 RON
10000 AMD115.01800 RON