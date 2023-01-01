1 ليو روماني إلى درام أرميني

تحويل RON إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٨٦٫٩٢ amd

1.00000 RON = 86.92320 AMD

Mid-market exchange rate at 13:19
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931151.366151.538940.8071351.350250.898583.2337
1EUR1.0739511.467181.652740.86681.45010.964989.3888
1CAD0.7319840.68158111.126480.590810.9883610.65768860.9257
1AUD0.64980.6050560.88772410.5244760.8773920.58384554.0853

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليو روماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / درام أرمينية
1 RON86.92320 AMD
5 RON434.61600 AMD
10 RON869.23200 AMD
20 RON1738.46400 AMD
50 RON4346.16000 AMD
100 RON8692.32000 AMD
250 RON21730.80000 AMD
500 RON43461.60000 AMD
1000 RON86923.20000 AMD
2000 RON173846.40000 AMD
5000 RON434616.00000 AMD
10000 RON869232.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Romanian Leu
1 AMD0.01150 RON
5 AMD0.05752 RON
10 AMD0.11504 RON
20 AMD0.23009 RON
50 AMD0.57522 RON
100 AMD1.15044 RON
250 AMD2.87610 RON
500 AMD5.75220 RON
1000 AMD11.50440 RON
2000 AMD23.00880 RON
5000 AMD57.52200 RON
10000 AMD115.04400 RON