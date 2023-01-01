5000 ريال قطري إلى ليو روماني

تحويل QAR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ qar
٦٬٣٣٧٫٨٥ ron

1.00000 QAR = 1.26757 RON

Mid-market exchange rate at 12:30
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20871.36485285.3750.8051530.9301783.9891.53775
1INR0.01201810.01640273.429630.009676310.0111789.421960.0184807
1CAD0.73268160.96551209.0890.589920.681469574.4141.12668
1PKR0.003504160.2915770.0047826510.002821390.003259232.747220.00538853

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / Romanian Leu
1 QAR1.26757 RON
5 QAR6.33785 RON
10 QAR12.67570 RON
20 QAR25.35140 RON
50 QAR63.37850 RON
100 QAR126.75700 RON
250 QAR316.89250 RON
500 QAR633.78500 RON
1000 QAR1267.57000 RON
2000 QAR2535.14000 RON
5000 QAR6337.85000 RON
10000 QAR12675.70000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الريال القطري
1 RON0.78891 QAR
5 RON3.94457 QAR
10 RON7.88914 QAR
20 RON15.77828 QAR
50 RON39.44570 QAR
100 RON78.89140 QAR
250 RON197.22850 QAR
500 RON394.45700 QAR
1000 RON788.91400 QAR
2000 RON1577.82800 QAR
5000 RON3944.57000 QAR
10000 RON7889.14000 QAR