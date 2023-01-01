ألف ليو روماني إلى ريال قطري

تحويل RON إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ron
787.11 qar

1.00000 RON = 0.78711 QAR

Mid-market exchange rate at 15:35
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931951.36791.539170.807821.35010.898483.2084
1EUR1.07311.467761.651530.86681.448660.964189.2826
1CAD0.7310480.68131211.125210.5905550.9869870.65677360.8293
1AUD0.64970.6054990.88872510.524840.877160.5836954.0605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / الريال القطري
1 RON0.78711 QAR
5 RON3.93557 QAR
10 RON7.87114 QAR
20 RON15.74228 QAR
50 RON39.35570 QAR
100 RON78.71140 QAR
250 RON196.77850 QAR
500 RON393.55700 QAR
1000 RON787.11400 QAR
2000 RON1574.22800 QAR
5000 RON3935.57000 QAR
10000 RON7871.14000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Romanian Leu
1 QAR1.27046 RON
5 QAR6.35230 RON
10 QAR12.70460 RON
20 QAR25.40920 RON
50 QAR63.52300 RON
100 QAR127.04600 RON
250 QAR317.61500 RON
500 QAR635.23000 RON
1000 QAR1270.46000 RON
2000 QAR2540.92000 RON
5000 QAR6352.30000 RON
10000 QAR12704.60000 RON